Третьяк о шансах Ротенберга тренировать в КХЛ: «В сборной сейчас работы немного, можно совмещать. Роман знает хоккей и хочет работать – все зависит от него»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы Романа Ротенберга возглавить клуб в КХЛ.

Сейчас бывший главный тренер СКА руководит сборной «Россия 25», которая сыграет на Кубке Первого канала в Новосибирске.

– Вы хотели бы увидеть Ротенберга снова главным тренером в клубе КХЛ? И пойдет ли на пользу ему совместительство со сборной «Россия 25»?

– Сейчас в сборной работы немного. Поэтому совмещение можно делать спокойно. У нас нет трех окон, которые раньше были в сезоне КХЛ. А работа в клубе КХЛ – все зависит от Романа. Он уже опытный, долго трудился в СКА и сборную возглавлял. Он знает хоккей, хочет работать. Если поступят предложения – примет ли их Ротенберг? Уже вопрос к нему.

В принципе он может снова возглавить клуб КХЛ. Когда это будет – все зависит от предложений и от самого Романа, хочет ли он дальше заниматься тренерством. Я думаю, что да. Но когда и где – это вопрос, – сказал Третьяк.

