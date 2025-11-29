Ткачев сделал 34 передачи и набрал 42 очка в 32 матчах сезона. Рекорды КХЛ принадлежат Гусеву – 66 передач и 89 очков

Владимир Ткачев сделал две результативные передачи в матче с «Барысом».

Нападающий «Металлурга » Владимир Ткачев набрал 2 (0+2) очка в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса » (5:2).

В активе форварда в этом сезоне стало 42 (8+34) балла в 32 матчах.

Ткачев лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая Сэма Анаса из минского «Динамо» (34 очка). Также Владимир возглавляет гонку лучших ассистентов, обгоняя партнера по команде Робина Пресса (23).

Рекордами КХЛ по набранным очкам и голевым передачам владеет нападающий «Динамо» Никита Гусев , который в сезоне-2023/24 набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

Ткачев установил личные рекорды, выступая за «Авангард». В сезоне-2023/24 он записал в свой актив 75 (20+55) баллов в 58 матчах.