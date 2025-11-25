Ретт Гарднер: «Никитин признает, что ЦСКА не играет в свою силу, допускает легкие ошибки. Мы доверяем тренеру, вся вина лежит на игроках»

Ретт Гарднер высказался об игре ЦСКА.

Нападающий ЦСКА Ретт Гарднер высказался о выступлении клуба.

24 ноября ЦСКА проиграл СКА со счетом 1:4 и опустился на девятое место в Западной конференции.

«Никитин признает, что ЦСКА не играет в свою силу и допускает легкие ошибки, за которые соперники нас наказывают. Мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках.

Был ли тяжелый разговор после поражения от СКА? Это наше дело, пусть это останется внутри команды», – сказал Гарднер.

ЦСКА совсем не похож на команду. В этом Никитин прав