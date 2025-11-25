Спронг о 9-м месте ЦСКА на Западе: «Стыдоба, такого быть не должно. Знаю, что мы можем быть лучше в каждой зоне на льду»

Спронг о 9-м месте ЦСКА на Западе: стыдоба.

Форвард ЦСКА Дэниэл Спронг высказался о том, что ЦСКА опустился на девятое место в Западной конференции.

24 ноября клуб проиграл СКА со счетом 1:4.

– Что вы думаете о матче против СКА?

– Я думаю, что мы не сделали на льду слишком много. У соперника было много шансов, и у нас были какие-то шансы. Но мы как команда недоработали.

– Как я понимаю, ЦСКА сейчас старается играть надежно в обороне, делая на это акцент. Поэтому в первом периоде вы уступили по броскам (2-11), но не пропустили ничего?

– Ну да, мы стараемся играть надежнее в обороне. При этом мы обязаны создавать больше моментов в нападении. Как вы правильно сказали, ЦСКА нанес только два броска за первую половину матча. Как можно что-то забить при двух бросках?

– Тем не менее, у ЦСКА есть большой потенциал, и вы лучший бомбардир клуба, набравший уже 30 очков в этом сезоне. В чем же проблема у команды?

– Так сразу сказать сложно. Мы где-то недорабатываем как команда. Это неправильно. Мы обязаны стать лучше. Мы должны больше работать на тренировках.

Я понимаю, что это звучит как клише. Но выйти из этого положения смогут только эти парни, которые собраны в нашей раздевалке. Нам нужно все исправить, причем быстро.

– ЦСКА опустился уже на девятое место в Западной конференции. Вы испытываете давление из-за того, что выпали из зоны плей-офф?

– Ну, конечно, это давление. Потому что такому клубу как ЦСКА идти на девятом месте – это стыдоба. Такого быть не должно. Это вообще не стандарт ЦСКА. И то, как мы играли против СКА, – тоже не наш стандарт.

Но я знаю, что мы можем быть лучше в каждой зоне на льду. Понимаю, что сейчас наши дела идут не очень хорошо. Но все парни в раздевалке должны сплотиться, чтобы исправить это положение дел, – сказал Спронг.

