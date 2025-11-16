Наиль Якупов: «Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы»

Наиль Якупов сообщил, что готов вернуться к игре после травмы.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что готов вернуться в игру после травмы.

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 15 сентября из-за травмы. В этом регулярном чемпионате на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.

Сегодня, 16 ноября, «Авангард » сыграет против «Торпедо».

«Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы.

Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций.

Моих реабелитологов в Казани: Вагиза Хабибулина и Анатолия Канунова. Весь наш медицинский блок «Авангарда». Этих ребят я доставал каждый день: докторов и массажистов. Тренеров по физподготовке: Славу и Леху.

Станислава, который тренировал меня на льду, просто помогал заново кататься. Он работал со мной и с Васей Пономаревым. С ним мы быстро вошли в кондиции!

И, конечно, профессионалов нашей академии «Аванград» – Настю и Дину. Девчонки, которые дополнительно работали с моей ногой и делали физ процедуры.

Ребята, спасибо вам всем огромное! Я так счастлив восстановиться благодаря вам всей и вашей поддержки. Родственники, друзья, коллеги, тренеры, вы лучшие!» – написал Якупов.