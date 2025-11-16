  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Наиль Якупов: «Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы»
3

Наиль Якупов: «Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы»

Наиль Якупов сообщил, что готов вернуться к игре после травмы.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что готов вернуться в игру после травмы.

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 15 сентября из-за травмы. В этом регулярном чемпионате на его счету 4 игры и 3 (1+2) очка.

Сегодня, 16 ноября, «Авангард» сыграет против «Торпедо».

«Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы.

Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью, которая с первого дня меня поддерживала. Мои близкие были всегда рядом. Вы не представляете, как это важно. Хочу сказать огромное спасибо моей маме, которая в очередной раз нянчилась со мной после операции. Ей всегда непросто было видеть своего сына после тяжелых операций.

Моих реабелитологов в Казани: Вагиза Хабибулина и Анатолия Канунова. Весь наш медицинский блок «Авангарда». Этих ребят я доставал каждый день: докторов и массажистов. Тренеров по физподготовке: Славу и Леху.

Станислава, который тренировал меня на льду, просто помогал заново кататься. Он работал со мной и с Васей Пономаревым. С ним мы быстро вошли в кондиции!

И, конечно, профессионалов нашей академии «Аванград» – Настю и Дину. Девчонки, которые дополнительно работали с моей ногой и делали физ процедуры.

Ребята, спасибо вам всем огромное! Я так счастлив восстановиться благодаря вам всей и вашей поддержки. Родственники, друзья, коллеги, тренеры, вы лучшие!» – написал Якупов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
logoНаиль Якупов
logoКХЛ
травмы
logoАвангард
logoВасилий Пономарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше после 3:2 с «Трактором»: «Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды, но мы строим ее по кирпичикам»
13 ноября, 17:26
«Авангард» вывел Якупова из списка травмированных. Форвард не играл с 15 сентября
6 ноября, 08:27
Морозов о переподписании Якупова в «Авангарде»: «Небольшое снижение в сумме, он хочет компенсировать это за счет бонусов. КХЛ вместе с клубами стремится к защите контрактов»
5 ноября, 15:14
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
56 минут назад
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Плющев о КХЛ: «Поощрялось большое количество иностранных специалистов – тем самым перекрывался кислород отечественным. Политика клубов говорит о кризисе тренерского цеха»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
17 минут назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
27 минут назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
35 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
56 минут назад
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36