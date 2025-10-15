Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки

Сидни Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065).

Капитан «Питтсбурга » записал в актив 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 4 (1+3) очка в 4 играх при полезности «минус 2».

За карьеру в рамках регулярок – 1691 (626+1065) очко в 1356 играх.

Кросби вышел на чистое 9-е место в истории лиги по числу передач за карьеру, обогнав Стива Айзермана (1063 в 1514 играх).

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714) и Адам Оутс (1079 в 1337).

При этом по числу ассистов за один клуб Кросби вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав того же Айзермана, отыгравшего всю карьеру за «Детройт». Здесь его опережают только Бурк (1111, «Бостон») и Гретцки (1086, «Эдмонтон»).