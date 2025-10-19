Кросби набрал 1895 очков в НХЛ с учетом плей-офф и делит с Лемье 7-е место в истории. До Айзермана – 45 баллов
Сидни Кросби набрал 1895 очков в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:0).
На счету 38-летнего канадца стало 7 (3+4) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
За карьеру в рамках регулярок – 1694 (628+1066) балла в 1358 играх. С учетом плей-офф – 1895 (699+1196) очков в 1538 играх.
Теперь он делит 7-е место по сумме баллов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли с Марио Лемье (1895 в 1022).
Выше идут Уэйн Гретцки (3237 в 1694), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902) и Стив Айзерман (1940 в 1710).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости