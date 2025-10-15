  • Спортс
  • Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю
Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю

Сидни Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655).

Капитан «Питтсбурга» записал в актив 2 результативные передачи (одну первую и одну вторую) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4). 

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 4 (1+3) очка в 4 играх при полезности «минус 2». 

За карьеру в рамках регулярок – 1691 (626+1065) очко в 1356 играх. Из 1065 ассистов Кросби 655 являются первыми (61,5%).

Он стал новым рекордсменом «Пингвинс» по этому показателю, обогнав Марио Лемье (654 первых ассиста из 1033 всего, 63,3%). 

В истории лиги Кросби идет на 9-м месте по числу первых ассистов. Выше идут Уэйн Гретцки (1324), Рон Фрэнсис (797), Марк Мессье (751), Горди Хоу (746), Яромир Ягр (684), Джо Торнтон (683), Адам Оутс (664) и Марсель Дионн (662). 

Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
