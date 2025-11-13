  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного
101

Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного

38 человек вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала-2025.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба – «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба – «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

«Средний возраст команды – 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ», – сообщил главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Отметим, что были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКубок Первого канала
logoИлья Самсонов
logoВладимир Галкин
logoИлья Набоков
logoВладислав Подъяпольский
logoДаниил Исаев
logoСочи
logoНикита Лямкин
logoАлександр Елесин
logoИлья Карпухин
logoТрактор
logoДамир Шарипзянов
logoБогдан Конюшков
logoГригорий Дронов
logoСергей Телегин
logoАвангард
logoДаниил Пыленков
logoСемен Чистяков
logoДмитрий Юдин
logoЯрослав Бусыгин
logoАвтомобилист
logoДмитрий Саморуков
logoЕгор Сурин
logoДаниил Орлов
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoАртур Каюмов
logoГеоргий Иванов
logoАртем Ильенко
logoАк Барс
logoСеверсталь
logoИлья Сафонов
logoДанил Аймурзин
logoРуслан Абросимов
logoМеталлург Мг
logoВиталий Абрамов
logoМаксим Соркин
logoРоман Канцеров
logoДмитрий Силантьев
logoЦСКА
logoПавел Карнаухов
logoНиколай Коваленко
logoПрохор Полтапов
logoДмитрий Бучельников
logoСалават Юлаев
logoДинамо Москва
logoМаксим Джиошвили
logoСергей Гончарук
logoАлександр Жаровский
logoКХЛ
logoСпартак
logoТорпедо
logoПавел Порядин
сборная России U25
logoРоман Ротенберг
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин
вчера, 12:15
КХЛ изменила формат игр на Матче звезд. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4»
вчера, 10:14
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
1 ноября, 17:02
Главные новости
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке
28 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
40 минут назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов
сегодня, 04:46
Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
сегодня, 03:46Видео
Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
сегодня, 03:34
Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
сегодня, 03:22
НХЛ. «Флорида» забросила 6 шайб «Вашингтону», «Даллас» разнес «Монреаль» – 7:0, «Коламбус» одолел «Эдмонтон», «Вегас» играет с «Айлендерс»
сегодня, 03:00Live
Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
16 минут назад
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»
52 минуты назад
Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх
сегодня, 03:58
«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
сегодня, 03:10
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»
вчера, 21:16
Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП
вчера, 20:59
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
вчера, 20:43
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
вчера, 19:59
Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
вчера, 19:49