Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного

38 человек вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала-2025.

Тренерский штаб сборной «Россия 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин , Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Григорий Дронов , Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов , Семен Чистяков (оба – «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин , Ярослав Бусыгин (оба – «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин , Георгий Иванов , Артур Каюмов , Александр Радулов , Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Данил Аймурзин , Руслан Абросимов (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев , Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов , Максим Соркин , Николай Коваленко , Павел Карнаухов , Дмитрий Бучельников , Прохор Полтапов (все – ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

«Средний возраст команды – 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ», – сообщил главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Отметим, что были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.