  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 3:5 от «Лады»: «Недоволен, что мы зарабатывали ненужные удаления, во 2-м периоде стали терять шайбу. У соперника опытная команда, они сбивали темп, забирали инициативу»
7

Козлов о 3:5 от «Лады»: «Недоволен, что мы зарабатывали ненужные удаления, во 2-м периоде стали терять шайбу. У соперника опытная команда, они сбивали темп, забирали инициативу»

Виктор Козлов высказался об игре «Салавата» против «Лады».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:5).

– Считаю, был хороший матч, ребята проявляли характер, отыгрывались, выстояли в конце четыре минуты в меньшинстве. Все, что мы можем сделать, – быстро забыть эту игру и готовиться к следующему матчу.

– Как оцените состояние Шелдона Ремпала?

– У него была неделя на акклиматизацию. Для первой игры неплохо выглядел.

Александр Жаровский вернулся из сборной России. Как его состояние?

– Он сказал мне, что готов играть. Несмотря на возраст, он один из лидеров команды, поэтому я его и поставил в состав.

– Сегодня не было в составе Уайатта Калинюка.

– У него повреждение. Слухи об уходе? Я вот только читаю в телефоне такие новости.

– Первая спецбригада две шайбы «привезла». Какие-то коррективы будете вносить?

– Надо с холодной головой пересмотреть, подумать. Ребята играли и хотели выиграть. Может быть, они принимали неправильные решения, но те, кто играл в большинстве, имеют потенциал там играть.

– Было почти 30 потерь за игру. Недовольны этим? 

– Недоволен тем, что во втором периоде стали терять шайбу. У соперника опытная команда, они сбивали темп, забирали инициативу. Недоволен, что мы зарабатывали ненужные удаления, – сказал Козлов.

«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЛада
logoУайатт Калинюк
logoШелдон Ремпал
травмы
logoВиктор Козлов
logoАлександр Жаровский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шелдон Ремпал: «В «Салавате» много талантливых и мастеровитых хоккеистов. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем прилагать усилия, чтобы лучше играть»
сегодня, 17:11
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
сегодня, 16:58
Главные новости
Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – фанаты подарили»
9 минут назад
Хартли об 1:2 от «Торпедо»: «Единственное, что мне не понравилось – результат. Не могу сказать ничего плохого про нашу игру»
20 минут назад
Ги Буше о тактике «Авангарда»: «Менять что-то нужно, когда нет моментов, а это не наша ситуация. Наша проблема в том, что человек, который имеет возможность отличиться, не может это сделать»
29 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 19:00
Ларионов о роли Лайпсика в СКА: «Пока трудно сказать. Человек, который долго не играл, не может сразу войти в ритм. Это чревато травмами»
37 минут назад
Никитин о 2:0 с «Северсталью»: «Парни проявили самоотверженность, забили важные голы. Чемпионат в самом разгаре, делать выводы рано. Продолжаем делать то, во что верим»
44 минуты назад
Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги
54 минуты назад
«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке
сегодня, 19:18
ЦСКА всухую победил «Северсталь» – 2:0. Гамзин отразил 34 броска, сделав 2-й шатаут подряд
сегодня, 18:59
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Динамо» Москва, ЦСКА победил «Северсталь», «Авангард» проиграл СКА, «Локомотив» уступил «Торпедо»
сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Дыняк и Пастухов подрались в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
сегодня, 18:32Видео
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 18:00Тесты и игры
Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 гола и был заменен на Подъяпольского в матче против «Шанхая»
сегодня, 17:46
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
сегодня, 16:58
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
сегодня, 16:49
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
сегодня, 16:17
Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»
сегодня, 15:32
Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
сегодня, 15:12
Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»
сегодня, 14:30
33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
сегодня, 13:58