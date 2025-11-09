Губерниев о Fan ID: «Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в нем, но тенденции очевидны, не удивлюсь, если он будет на соревнованиях по гребле»

Дмитрий Губерниев высказался о системе Fan ID.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном введении Fan ID на хоккее и баскетболе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

– Нет ощущения, что в хоккее, баскетболе – совершенно не та аудитория?

– Оно действительно есть. Я видел «прекрасное» видео, когда игрок молодежной команды ЦСКА вместе с болельщиками, выиграв какой-то юниорский матч, кричал похабную кричалку про «Спартак». То же самое было и в обратную сторону.

Надо как-то воспитывать и болельщиков – через хорошие примеры, и к футболистам применять санкции. Когда этот паренек дорастет до большого футбола, он эту специфическую культуру воспитывал с молодых ногтей – и у себя, и у своих болельщиков. Он был примером, но примером плохим, с точки зрения нормального человека.

Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в Fan ID, но, поскольку тенденции очевидны, не удивлюсь, если Fan ID будет на соревнованиях по гребле, – сказал Губерниев.