  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о Fan ID: «Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в нем, но тенденции очевидны, не удивлюсь, если он будет на соревнованиях по гребле»
12

Губерниев о Fan ID: «Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в нем, но тенденции очевидны, не удивлюсь, если он будет на соревнованиях по гребле»

Дмитрий Губерниев высказался о системе Fan ID.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном введении Fan ID на хоккее и баскетболе.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

– Нет ощущения, что в хоккее, баскетболе – совершенно не та аудитория?

– Оно действительно есть. Я видел «прекрасное» видео, когда игрок молодежной команды ЦСКА вместе с болельщиками, выиграв какой-то юниорский матч, кричал похабную кричалку про «Спартак». То же самое было и в обратную сторону.

Надо как-то воспитывать и болельщиков – через хорошие примеры, и к футболистам применять санкции. Когда этот паренек дорастет до большого футбола, он эту специфическую культуру воспитывал с молодых ногтей – и у себя, и у своих болельщиков. Он был примером, но примером плохим, с точки зрения нормального человека.

Не думаю, что хоккей или баскетбол сильно нуждаются в Fan ID, но, поскольку тенденции очевидны, не удивлюсь, если Fan ID будет на соревнованиях по гребле, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Fan ID
logoДмитрий Губерниев
logoКХЛ
logoСпартак
болельщики
болельщики
болельщики
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о Fan ID: «В России напрочь убит футбол, была надежда на хоккей, но теперь и он будет убит. Все делается, чтобы на стадион не приходили вовсе»
сегодня, 15:59
Сушинский о Fan ID: «Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать? Зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все»
сегодня, 14:42
Депутат Журова о расширении Fan ID: «Сделают единый для всех видов спорта, скорее всего – так будет проще людям. Будет удобно смотреть, кто и куда сходил, составить рейтинг»
вчера, 19:03
Главные новости
НХЛ. «Нэшвилл» играет с «Далласом», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Эдмонтон» сыграет с «Колорадо», «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси»
37 минут назадLive
Артем Сергеев: «В хоккее Fan ID будет лишним. Не помню даже, когда были какие-либо конфликты на трибунах. В футболе другая ситуация, там драки бывают, файеры, это не совсем безопасно»
40 минут назад
Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков, хотя еще Рождество не началось. Игроки начинают понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер»
58 минут назад
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»
сегодня, 20:42
Прохор Шаляпин спел «Я – это ты» с болельщиками на матче «Динамо» Минск и «Лады»: «Известный российский певец на «Минск-Арене»! Исполнили известный хит на 15-тысячной арене»
сегодня, 20:26Видео
39-летний Радулов набрал 1+1 в игре с «Ак Барсом». Он лучший снайпер и бомбардир «Локомотива» с 12+13 в 24 матчах сезона
сегодня, 20:06
Мичков забил гол во 2-й игре подряд. У форварда «Филадельфии» 3+5 в 15 матчах сезона
сегодня, 19:36Видео
Ларионов о 3:2 с «Динамо»: «Не хочу говорить много высокопарных слов, это лишь маленький штрих той игры, которую хотим видеть. Поздравляю ребят с волевой победой»
сегодня, 19:26
СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд
сегодня, 18:52
КХЛ. «Динамо» Москва уступило СКА, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», «Шанхай» проиграл «Северстали», ЦСКА всухую победил «Сибирь»
сегодня, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
7 минут назадТесты и игры
Сикьюра о 2:3 от СКА: «Результатом недовольны, но он показал, где мы можем стать лучше. В каком-то смысле такие поражения полезны, дают возможность перезагрузиться и снова начать побеждать»
сегодня, 21:12
Кудашов о 2:3 от СКА: «Когда-то тебе везет, когда-то нет. В двух голах была шайба на крюке, невынужденная потеря – и шайба у наших ворот. Так охарактеризую игру»
сегодня, 20:54
Квартальнов о 0:1: «Вратарь «Лады» поймал кураж, и у нас не получилось добиться результата. Чуть мастерства и свежести не хватило»
сегодня, 19:49
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
сегодня, 19:30Тесты и игры
Галлан о результатах «Шанхая»: «Сейчас у нас небольшая просадка, есть поражения. Нужно научиться выходить из этой ситуации и выигрывать матчи»
сегодня, 19:17
Десятков об 1:0 с «Динамо» Минск: «Тяжелая игра. Мы мужественно и самоотверженно оборонялись. Нужно отметить ребят и вратаря»
сегодня, 19:05
Хартли о 3:1 с «Ак Барсом»: «Одним из ключевых моментов стал наш челлендж в 1-м периоде, поздравление видеотренерам. Затем мы смогли удержать преимущество, хорошо играли. Рад и горд за ребят»
сегодня, 18:19
Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Было много хороших отрезков. Обидно, что остались без очков, но вопросы к нам самим»
сегодня, 17:37
Буцаев о 0:4 от ЦСКА: «Мы ехали с настроем дать бой, местами это получилось. Две грубейшие ошибки во втором периоде стоили конечного результата»
сегодня, 17:28