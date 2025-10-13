Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»

Александр Пашков назвал приглашение Евгения Кузнецова риском для «Металлурга».

– Как оцените последнее усиление «Металлурга» – Евгения Кузнецова?

– Рискованный ход. Как показал сезон в СКА, Кузнецов – непростой игрок, от него зависит настроение всей команды. При этом игровое настроение самого Кузнецова, скажем так, переменчивое.

Здесь многое будет зависеть от Разина , от того, как он подберет ключи к Кузнецову. Его первый матч получился неоднозначным – были и хорошие моменты, и проблемные.

Но самое главное то, что в «Магнитке» работает своя школа – и каждый год она воспитывает игроков для основного состава. Начиная от вратаря Набокова и завершая защитником Сиряцким и форвардом Федоровым.

Когда в клубе есть такая система, никто не будет прикрываться тренером, как это произошло в Новосибирске. И никто не будет за большие деньги выписывать североамериканского тренера, чтобы затем постоянно подпитывать его новыми легионерами, как это происходит в Омске или Челябинске. Путь «Магнитки» – самый необходимый и полезный для нашего хоккея, – сказал олимпийский чемпион.