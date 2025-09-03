Жарков о требованиях Гру и Хартли: «Бенуа может пошутить, но на тренировках говорит: «Когда выходишь на лед, начинается бизнес». С Бобом потяжелее, у него больше разговоров тет-а-тет»

Владимир Жарков поделился мнением о требованиях Бенуа Гру и Боба Хартли.

– Есть что-то общее между Бенуа Гру и Бобом Хартли?

– В каких-то моментах есть – в плане требований, динамики тренировочного процесса. Но именно в плане игрового менталитета они разные. У Гру, я думаю, больше акцента на шайбу и на владении шайбой. У Хартли можно сыграть попроще, избавиться от шайбы, поменяться. А у Бена в этом плане наоборот.

– Со стороны Гру выглядит добрым дядюшкой. Но на самом деле он жесткий специалист?

– Он может пошутить, посмеяться, но на тренировках он говорит фразу: «Когда выходишь на лед, начинается бизнес». Ты должен здесь выложиться на сто процентов и сделать свою работу. Ты можешь на хорошем настроении кататься, но делать все правильно, четко и без ошибок.

На следующий день после игры он может так же прийти и разнести раздевалку, утрированно говоря. Поорать, потребовать, спросить, почему так и так. Это нормально.

– С кем тяжелее – с Гру или с Хартли?

– Я думаю, с Хартли потяжелее. У него больше разговоров тет-а-тет, – сказал нападающий «Трактора » Владимир Жарков , ранее выступавший за «Авангард ».