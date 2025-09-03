  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жарков о требованиях Гру и Хартли: «Бенуа может пошутить, но на тренировках говорит: «Когда выходишь на лед, начинается бизнес». С Бобом потяжелее, у него больше разговоров тет-а-тет»
0

Жарков о требованиях Гру и Хартли: «Бенуа может пошутить, но на тренировках говорит: «Когда выходишь на лед, начинается бизнес». С Бобом потяжелее, у него больше разговоров тет-а-тет»

Владимир Жарков поделился мнением о требованиях Бенуа Гру и Боба Хартли.

– Есть что-то общее между Бенуа Гру и Бобом Хартли?

– В каких-то моментах есть – в плане требований, динамики тренировочного процесса. Но именно в плане игрового менталитета они разные. У Гру, я думаю, больше акцента на шайбу и на владении шайбой. У Хартли можно сыграть попроще, избавиться от шайбы, поменяться. А у Бена в этом плане наоборот.

– Со стороны Гру выглядит добрым дядюшкой. Но на самом деле он жесткий специалист?

– Он может пошутить, посмеяться, но на тренировках он говорит фразу: «Когда выходишь на лед, начинается бизнес». Ты должен здесь выложиться на сто процентов и сделать свою работу. Ты можешь на хорошем настроении кататься, но делать все правильно, четко и без ошибок.

На следующий день после игры он может так же прийти и разнести раздевалку, утрированно говоря. Поорать, потребовать, спросить, почему так и так. Это нормально.

– С кем тяжелее – с Гру или с Хартли?

– Я думаю, с Хартли потяжелее. У него больше разговоров тет-а-тет, – сказал нападающий «Трактора» Владимир Жарков, ранее выступавший за «Авангард».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoТрактор
logoВладимир Жарков
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарипов о тренерах-легионерах в КХЛ: «Почему нет? Нам не хватает квалифицированных специалистов. Мы не можем рядом с Никитиным посадить 10 человек, чтобы они учились»
1вчера, 07:35
Гру о канадских тренерах в КХЛ: «Работать во 2-й по силе лиге в мире – интересно. В России есть отличные тренеры – Никитин привел «Локомотив» к трофею за 4 года за счет своей философии»
227 августа, 21:55
Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»
426 августа, 19:45
Главные новости
Генменеджер «Авангарда» о Костине: «Нас в НХЛ тоже не берут. Ждем окончательного решения Клима. У некоторых клубов есть интерес, но они не торопятся выходить к нам с предложением»
5 минут назад
Агент Кузнецова: «Поиска клуба нет. Есть ожидание подписания. Две команды сейчас решают моменты внутри своего потолка»
422 минуты назад
Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
1сегодня, 14:41
Алистров подписал пробный контракт с «Ак Барсом»
4сегодня, 13:51
Александр Легков: «Овечкин может играть в НХЛ хоть в 45 лет. Александр среди любителей не затеряется в любом виде спорта, а в хоккее он – топ»
1сегодня, 12:56
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
2сегодня, 12:32
Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
6сегодня, 12:08
Шумаков может перейти в «Салават Юлаев». Форвард пропустил прошлый сезон КХЛ (Алексей Шевченко)
8сегодня, 11:44
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
32сегодня, 11:20
Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества
11сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
34 минуты назад
Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
56 минут назад
Рябыкин о мотивации Хартли: «Раньше он приходил в проблемные команды. «Локомотив» – чемпионский коллектив, это его зацепило. Согласен с ним, что лучшая оборона – атака»
сегодня, 14:28
Григоренко о Никитине: «Дисциплина в его командах на уровне. Он не пытается слепить из игрока то, что не получится. В ЦСКА было построже при нем, чем при Федорове»
сегодня, 14:15
Гендиректор «Авангарда»: «Решения о расставании с Буше и Ткачевым были правильными по всем параметрам, глядя на то, какой складывается коллектив по атмосфере и духу»
1сегодня, 13:41
Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2сегодня, 13:31
Депутат Валуев допустил, что хоккеистов первыми вернут на турниры: «Наши позиции всегда были сильны, но чиновники более лояльны в этом спорте, может»
5сегодня, 13:15
Чеккони пропустит начало сезона КХЛ из-за травмы. Защитник «Авангарда» вернется в общую группу в середине сентября
сегодня, 12:44
«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)
6сегодня, 12:20
Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
сегодня, 11:56