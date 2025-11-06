Зислис про Костина в «Авангарде»: «История, что Клим приехал к Буше на собеседование, выглядит по-идиотски. Может, у Ги так заведено? Ты должен правильно зайти к главному тренеру»

Михаил Зислис: история собеседования Костина у Ги Буше выглядит по-идиотски.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис высказался о переходе Клима Костина в «Авангард ». 26-летний форвард подписал соглашение с омским клубом до завершения этого сезона. В прошлом чемпионате он выступал за «Сан-Хосе».

Ранее сообщалось, что Костин сначала прошел собеседование в «Авангарде», пообщался с главным тренером Ги Буше .

– Костин пришел в «Авангард». Теперь в пол попадает клуб по деньгам?

– Знаешь, их бы оштрафовали, и они решили подписать его. Не могу понять, ведь начиная с лета раздавалось от разных источников: «Буше не нужен Костин. Он не хочет его видеть».

Потом сменил раз агента, два. И [Буше] захотел его увидеть. И вся история, что Костин приехал к нему на собеседование, выглядит по-идиотски. Он приехал с вещами, с женой в Омск на собеседование с Буше.

Я бы мог не поверить в эту историю. Но вспоминая, как [в «Авангарде »] хотели, чтобы [Владимир ] Ткачев поехал с ним поговорил [в Канаде]. Может, у него так заведено? Ты должен правильно зайти к главному тренеру, – сказал Михаил Зислис .