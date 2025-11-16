Панарин сделал передачу в матче с «Коламбусом». У него 10 очков в последних 5 играх
Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Коламбусом».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:1 Б).
На счету 34-летнего россиянина стало 17 (5+12) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». При этом в последних 5 матчах в его активе 10 (3+7) баллов.
Сегодня Панарин (21:35, нейтральная полезность) также отметился 6 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
