Панарин сделал передачу в матче с «Коламбусом». У него 10 очков в последних 5 играх

Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Коламбусом».

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (2:1 Б).

На счету 34-летнего россиянина стало 17 (5+12) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». При этом в последних 5 матчах в его активе 10 (3+7) баллов.

Сегодня Панарин (21:35, нейтральная полезность) также отметился 6 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Кажется, Панарин никогда не вернется к волосам