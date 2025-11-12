  • Спортс
Овечкин забил 66-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ. Он обновляет рекорд лиги, у Гретцки 56 таких шайб

Александр Овечкин забил 66-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).  

Гол в пустые ворота стал для 40-летнего форварда первым в текущем сезоне и 66-м в рамках регулярок лиги за карьеру.

Россиянин обновляет рекорд НХЛ по числу таких шайб (66 из 901 всего). На втором месте идет Уэйн Гретцки (56 из 894). 

Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 978-й, до рекорда Гретцки – 38 шайб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
