Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»

Роман Ротенберг рад началу сотрудничества ФХР и ГК «РОЛЬФ».

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Группой компаний «РОЛЬФ». Документ подписали первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия-25» Роман Ротенберг и собственник «РОЛЬФ» Умар Кремлев .

«Мы очень рады, что подписали соглашение с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это для нас лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию системы сборных команд, детского, массового и адаптивного хоккея.

Мы всегда ищем новое, применяем инновационный подход в сборной, детских школах, придумываем и развиваем новые проекты, оказываем социальную поддержку всем желающим заниматься хоккеем.

Сборная России – самая популярная хоккейная команды страны. Ее поддержка поможет усиливать институт сборных, чтобы в случае возвращения на международную арену мы имели возможность сходу показывать высокие результаты», – сказал Ротенберг.