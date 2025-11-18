Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли

Законопроект об изменении налоговой системы принят Госдумой во втором чтении.

В списке изменений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

Напомним, ко второму чтению налог в размере 5% от оборота был заменен на 7% от GGR.

