Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли
Законопроект об изменении налоговой системы принят Госдумой во втором чтении.
В списке изменений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.
Напомним, ко второму чтению налог в размере 5% от оборота был заменен на 7% от GGR.
Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии459 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплате
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денег
Не переживаю, меня не коснется
