  • Гендиректор ФХР об Овечкине: «Амбассадор российского хоккея в мире. Он лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Это еще надо уметь, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп»
Гендиректор ФХР об Овечкине: «Амбассадор российского хоккея в мире. Он лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Это еще надо уметь, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина амбассадором российского хоккея для болельщиков во всем мире. 

«Овечкин реально стал амбассадором российского хоккея для большинства болельщиков в мире. У нас есть еще 5-6 фамилий, которые прекрасно выступают в НХЛ, приносили пользу сборной. Но мир медиа живет по своим законам.

Александр Овечкин четко вписался в эту схему со своим рекордом. Это феномен Овечкина. При определенных условиях этот рекорд вообще могли не заметить. А так Москва была увешена плакатами – прекрасная история.

Тем более, что Овечкин абсолютно лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Но он общается и с американским президентом. Это еще надо уметь сделать, не роняя собственного достоинства, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп», – заявил Дмитрий Курбатов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
