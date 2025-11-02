Карлсон провел 1100-й матч за «Вашингтон». Он стал 15-м защитником в истории НХЛ с этим достижением, играя за одну франшизу
Джон Карлсон провел 1100-й матч за «Вашингтон».
35-летний защитник «Вашингтона» Джон Карлсон провел 1100-й матч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для него стала игра против «Баффало» (3:4 Б).
Карлсон – 15-й защитник в истории лиги, достигший этой отметки, играя за одну команду. «Кэпиталс» выбрали его под 27-м общим номером на драфте-2008. На счету игрока 732 (158+574) очка за карьеру.
Действующий контракт Карлсона со средней годовой зарплатой 8 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
