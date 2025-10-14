Карлсон не намерен завершать карьеру после этого сезона. У защитника истекает контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 8 млн долларов в год

Джон Карлсон не собирается завершать карьеру после этого сезона.

Соглашение 35-летнего защитника и «Вашингтона » с зарплатой 8 миллионов долларов в год рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Нет, об этом я не думаю», – сказал Джон Карлсон в контексте возможности завершения карьеры после этого сезона.

Американец выступает за «Кэпиталс» с сезона-2009/10 и выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в 2018 году.

На данный момент он провел 1091 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 726 (156+570) очков.