Карлсон не намерен завершать карьеру после этого сезона. У защитника истекает контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 8 млн долларов в год
Джон Карлсон не собирается завершать карьеру после этого сезона.
Соглашение 35-летнего защитника и «Вашингтона» с зарплатой 8 миллионов долларов в год рассчитано до завершения нынешнего сезона.
«Нет, об этом я не думаю», – сказал Джон Карлсон в контексте возможности завершения карьеры после этого сезона.
Американец выступает за «Кэпиталс» с сезона-2009/10 и выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в 2018 году.
На данный момент он провел 1091 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 726 (156+570) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
