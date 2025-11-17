«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
«Адмирал» поместил Никиту Сошникова в список травмированных.
Нападающий Никита Сошников внесен в список травмированных «Адмирала».
«Никита Сошников внесен в список травмированных.
Желаем Никите скорейшего восстановления и возвращения на лед», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, Сошников перешел в «Адмирал» в результате обмена из «Сибири» 7 ноября.
Всего в текущем сезоне 32-летний форвард провел 21 матч и набрал 12 (3+9) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
