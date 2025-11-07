«Сибирь» обменяла Сошникова в «Адмирал» на Кошелева

«Сибирь» обменяла Никиту Сошникова в «Адмирал» на Семена Кошелева.

В текущем сезоне 32-летний Сошников провел 20 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 11 (2+9) очков.

Он уже выступал за клуб из Владивостока в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате нападающий провел 57 матчей и набрал 41 (22+19) очко, в плей-офф добавил 5 (3+2) баллов в 5 играх против «Трактора».

На счету 29-летнего Кошелева в этом сезоне 10 (2+8) очков в 19 играх.

Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)