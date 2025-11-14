Сошников про 1:7 в последнем матче за «Сибирь»: «В раздевалке спросили, за кого играю: за белых или красных? Тренер как маленького пацана раздел при всех»

Никита Сошников рассказал о своем последнем матче за «Сибирь».

Никита Сошников вспомнил о реакции тренера Вячеслава Буцаева на игру форварда в матче «Сибири » против «Автомобилиста » (1:7) в Fonbet КХЛ. После той игры Сошников не играл за новосибирский клуб, 7 его обменяли в «Адмирал ».

В пятницу «Сибирь» отправила в отставку Буцаева.

– Давайте вспомним ваш последний матч за «Сибирь»: день рождения клуба, 1:7, ни секунды игрового времени в третьем периоде.

– Пересмотрел потом свои смены два раза. Не могу сказать, за что именно меня посадили. За то, что я на полборта не стал вышвыривать шайбу, а хотел сыграть на накатывающегося центрального?

Меня потом в раздевалке спросили, за кого я играю: за белых или за красных? Вопрос мне показался странным. Сказал, что и так понятно. Перед третьим периодом зашел, мне сказали, что могу раздеваться, вместо меня поставили Володьку Бутузова.

Я спокойно это воспринял, понял, что это отправная точка для меня. Если играю через болячки, молча, не пропуская игры, а меня раздевают… Наверное, в тот момент мне стало понятно, что пора подлечить какие-то проблемы и двигаться дальше.

– Тренер лично сказал в раздевалке об этом?

– Да, при всех. Просто как маленького пацана раздел, и все.

– В матче с «Трактором» вы не вышли на лед, а Буцаев позже рассказал, что вы сказали доктору, что у вас болит спина.

– Я играл с повреждениями небольшими. Но если я не нужен тренеру, который меня раздевает во втором периоде, то меня можно понять. Зачем мне выходить и играть с травмами, если я могу вылечиться и выходить на лед здоровым? Я посчитал, что мне нужна пауза, чтобы подумать, что дальше, – сказал Сошников.