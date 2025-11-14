Вячеслав Быков: «У СКА с Ларионовым все еще впереди. В будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться»
Вячеслав Быков: у СКА с Ларионовым все еще впереди.
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении СКА.
В межсезонье клуб возглавил Игорь Ларионов. Под его руководством команда сыграла 25 матчей в регулярном чемпионате-2025/26, набрав 26 очков. На данный момент СКА идет на 9-м месте таблице Западной конференции.
«У СКА с Ларионовым все еще впереди.
Издалека мне сложно судить о причинах таких результатов, однако я точно могу сказать, что в будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться», – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
