Вячеслав Быков: «У СКА с Ларионовым все еще впереди. В будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться»

Вячеслав Быков: у СКА с Ларионовым все еще впереди.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении СКА .

В межсезонье клуб возглавил Игорь Ларионов . Под его руководством команда сыграла 25 матчей в регулярном чемпионате-2025/26, набрав 26 очков. На данный момент СКА идет на 9-м месте таблице Западной конференции.

«У СКА с Ларионовым все еще впереди.

Издалека мне сложно судить о причинах таких результатов, однако я точно могу сказать, что в будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться», – сказал Быков.