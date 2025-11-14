  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Быков: «У СКА с Ларионовым все еще впереди. В будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться»
4

Вячеслав Быков: «У СКА с Ларионовым все еще впереди. В будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться»

Вячеслав Быков: у СКА с Ларионовым все еще впереди.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о выступлении СКА.

В межсезонье клуб возглавил Игорь Ларионов. Под его руководством команда сыграла 25 матчей в регулярном чемпионате-2025/26, набрав 26 очков. На данный момент СКА идет на 9-м месте таблице Западной конференции.

«У СКА с Ларионовым все еще впереди.

Издалека мне сложно судить о причинах таких результатов, однако я точно могу сказать, что в будущем у петербуржских армейцев все должно наладиться», – сказал Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА не планировал отпускать игроков в «Россию 25» Ротенберга (Артур Хайруллин)
вчера, 07:12
Ротенберг не взял на Кубок Первого канала ни одного игрока СКА. Обиделся?
вчера, 03:45
Радулов, Самсонов, Шарипзянов, Канцеров, Жаровский, Дронов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. Ротенберг вызвал 38 человек, из СКА – ни одного
13 ноября, 14:56
Главные новости
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»
30 минут назадВидео
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
45 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
55 минут назадLive
Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
вчера, 21:55Видео
Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок
вчера, 21:36
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверился агенту, все затянулось. От «Эдмонтона» ждали предложения, потеряли время»
вчера, 20:48
Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
вчера, 20:30
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно – какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали – ругаемся»
вчера, 19:53
Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»
вчера, 19:32
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с матча с «Вашингтоном» вратарь был снят с игры наблюдателем
51 секунду назад
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
5 минут назадТесты и игры
Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»
15 минут назад
Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
сегодня, 02:00
Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»
вчера, 22:31
Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»
вчера, 22:22
«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей
вчера, 22:12
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
вчера, 21:22
Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»
вчера, 21:04