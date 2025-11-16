  • Спортс
Задоров о меньшинстве «Бостона» в игре с «Монреалем»: «Потрясающе, это принесло нам победу. Ребята блокировали броски, подставляли лица, делали все»

Никита Задоров оценил игру «Бостона» в меньшинстве.

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался об игре команды в меньшинстве в матче против «Монреаля» (3:2).

«Канадиенс» не сумели реализовать большинство в этой игре, несмотря на 7 попыток.  

«Потрясающе. Я думаю, это определенно принесло нам победу. Ребята ложились на лед, делали все — блокировали броски, подставляли лица под линию броска и все такое.

Так что мы гордимся этим, и это определенно было важным фактором сегодня и принесло нам два очка», – сказал Задоров.

«Монреаль» ни разу не забил «Бостону» в большинстве – 0/7. Макэвою попало шайбой по лицу при одной из попыток, защитник «Брюинс» лишился нескольких зубов

Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» – нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У него 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне

