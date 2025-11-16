Леонид Тамбиев: «Гутик – неординарный игрок, талантливый. Но ему есть над чем работать, улучшать многие моменты. Он это знает, шаг за шагом двигается вверх»

Леонид Тамбиев оценил выступление Даниила Гутика.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался об игре Даниила Гутика в матче против «Амура» (5:2).

Нападающий сделал дубль.

«Гутик – это неординарный игрок, который может решить момент, сыграть с шайбой очень красиво. Сегодня красивый гол забил. Но при всем при этом хотелось бы, чтобы он… Знаете, пусть это останется в команде. Ему есть над чем работать, так скажу.

Игрок неординарный, игрок талантливый. Но ему много над чем есть работать, улучшать многие моменты. Он это знает. Так, аккуратно, шаг за шагом, двигается вверх.

Брюквина мы куда направляли, то он и старался выполнять. Понимали, что у него с марта не было игровой практики. Мы не форсировали, дали ему неделю потренироваться, он набрал физические кондиции. Буду аккуратен: для первой игры очень неплохо, он сделал много полезных вещей. Старался очень, в некоторых моментах играл просто, надежно. Чего и мы хотели, и он понимает, игрок опытный.

С марта человек не играл, конечно, не так просто попасть в темп игры и в саму игру. Тем более дальневосточное дерби, где много борьбы, единоборств. Молодец, борьбу держал, нигде не уходил от борьбы и стыков. Дай бог, чтобы дальше улучшал и улучшал, чтобы усилил «Адмирал» во многих моментах, помогал нам больше», – сказал Тамбиев.