Щитов о непопадании игроков СКА в «Россию 25»: «Ничего удивительного. Там много других хоккеистов, которые раньше работали с Ротенбергом в Санкт-Петербурге»

Никита Щитов высказался о непопадании игроков СКА в состав «России 25».

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался об отсутствии игроков СКА в составе «России 25».

Ранее тренерский штаб сборной «России 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

Главным тренером «России 25» является Роман Ротенберг , ранее возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга.

«Нет ничего удивительного в том, что игроков СКА не оказалось в сборной. Там же есть много других игроков, которые раньше работали с Ротенбергом в Санкт-Петербурге.

А те игроки из СКА, которые выступали в сборной в прошлом году, уехали за океан. Это Демидов, Бардаков , Никишин . Кто-то пишет, что в СКА и не планировали отдавать в сборную игроков, чтобы готовиться в паузу», – сказал Щитов.