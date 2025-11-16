Щитов о непопадании игроков СКА в «Россию 25»: «Ничего удивительного. Там много других хоккеистов, которые раньше работали с Ротенбергом в Санкт-Петербурге»
Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался об отсутствии игроков СКА в составе «России 25».
Ранее тренерский штаб сборной «России 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.
Главным тренером «России 25» является Роман Ротенберг, ранее возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга.
«Нет ничего удивительного в том, что игроков СКА не оказалось в сборной. Там же есть много других игроков, которые раньше работали с Ротенбергом в Санкт-Петербурге.
А те игроки из СКА, которые выступали в сборной в прошлом году, уехали за океан. Это Демидов, Бардаков, Никишин. Кто-то пишет, что в СКА и не планировали отдавать в сборную игроков, чтобы готовиться в паузу», – сказал Щитов.