  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Камалов о работе с Козыревым: «Мой кругозор расширяется максимально. Как в 1-й класс пришел – сижу и слушаю с открытым ртом, стараюсь впитывать все, что доносит штаб «Северстали»
0

Камалов о работе с Козыревым: «Мой кругозор расширяется максимально. Как в 1-й класс пришел – сижу и слушаю с открытым ртом, стараюсь впитывать все, что доносит штаб «Северстали»

Никита Камалов рассказал о работе с тренером «Северстали» Андреем Козыревым.

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о работе с тренером Андреем Козыревым

– Как человек, который только перед этим сезоном пришел в «Северсталь» Козырева, расскажите, насколько для вас необычны те требования, которые есть в Череповце?

– Максимально другой подход и другой хоккей, чем во всех моих предыдущих командах. Мой кругозор сейчас расширяется максимально – это очень круто, интересно, познавательно и, как мы видим по результатам команды, эффективно.

За 27 лет в хоккее, начиная с детских школ, я такого не видел. Как в первый класс пришел – сижу и слушаю с открытым ртом и стараюсь впитывать все то, что нам доносит тренерский штаб «Северстали». И стараюсь это выполнять

– Для защитника какие требования стали новыми?

– Не держать шайбу, а отдавать пас. Не кататься с нею, а быстрее пасовать партнеру по команде. И отбирать ее у соперника клюшкой.

– За два с половиной года работы Козырева во главе «Северстали» о нем сложился стереотип как о человеке, запрещающем своим игрокам проводить силовые приемы.

– Такого нет.

– То есть вас не случайно позвали в «Северсталь» при том, что в прошлом сезоне вы были одним из лидеров КХЛ по силовым приемам? Можно сказать, что Козырев не против этого?

– Не против. Если ситуация будет требовать применить силовой прием, то почему бы и нет.

– Верите, что с таким стилем игры «Северсталь» способна пройти дальше первого раунда плей-офф?

– Да, верю. Меня бы не было в «Северстали», если бы я не видел перспектив у команды, – сказал Камалов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Известия»
logoНикита Камалов
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
20 сентября, 17:50
Адам Лишка: «Ребята в «Северстали» умеют ругаться по-словацки, но это не я их научил. Если кто-то из них приедет в Словакию, буду рад видеть у себя на родине»
16 сентября, 09:53
Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
13 сентября, 20:27
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
57 минут назад
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Плющев о КХЛ: «Поощрялось большое количество иностранных специалистов – тем самым перекрывался кислород отечественным. Политика клубов говорит о кризисе тренерского цеха»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
18 минут назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
28 минут назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
36 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
57 минут назад
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36