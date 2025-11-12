Макс Доми высказался о травме Остона Мэттьюса после хита от Никиты Задорова.

Нападающий «Торонто » Макс Доми высказался о хите Никиты Задорова против Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто » и «Бостоном » (3:5).

Во втором периоде российский защитник «Брюинс» применил против капитана «Лифс» силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.

После этого Доми хотел подраться с Задоровым, тот отказался и заработал большинство для «Бостона ».

«Слушайте, я не собираюсь слишком много говорить об этом. Все, что происходит на льду, остается там. Но, конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то получает травму – тем более наш капитан, человек, который так много значит для команды.

В такие моменты нужно держаться вместе и не отступать. Думаю, в третьем периоде мы справились с этим очень достойно», – сказал Макс Доми .