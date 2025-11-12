Доми о травме Мэттьюса после хита Задорова: «Не собираюсь много говорить, что происходит на льду – остается там. Не хочется травм – тем более у нашего капитана»
Нападающий «Торонто» Макс Доми высказался о хите Никиты Задорова против Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Бостоном» (3:5).
Во втором периоде российский защитник «Брюинс» применил против капитана «Лифс» силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.
После этого Доми хотел подраться с Задоровым, тот отказался и заработал большинство для «Бостона».
«Слушайте, я не собираюсь слишком много говорить об этом. Все, что происходит на льду, остается там. Но, конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то получает травму – тем более наш капитан, человек, который так много значит для команды.
В такие моменты нужно держаться вместе и не отступать. Думаю, в третьем периоде мы справились с этим очень достойно», – сказал Макс Доми.