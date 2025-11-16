Тамбиев о 5:2 с «Амуром»: «В дальневосточном дерби не до красивого хоккея. Нужно уметь терпеть и не поддаваться на провокации. «Адмирал» одержал важную победу»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча «Адмирала» с «Амуром».

Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев высказался после матча с «Амуром» (5:2).

– Непростой матч, много единоборств, борьбы. Молодцы, что сегодня хорошо сражались во многих моментах, терпели, где надо было терпеть. Одержали важную победу.

– «Амур» известен своим силовым хоккеем. Для вас было важно сломать рисунок игры соперника?

– Да, мы разбирали. Знали, что это команда силового плана, хорошо ведут борьбу. Первостепенно было не проиграть единоборства на бортах. Мы так и настраивали ребят.

В дальневосточном дерби не до красивого хоккея. Нужно уметь терпеть и не поддаваться на провокации. Такие матчи идут как под копирку, – сказал Тамбиев.

«Адмирал» выиграл 3 из 4 последних матчей. Гутик сделал дубль в игре с «Амуром», Тертышный и Старков отдали по 2 передачи