«Сибирь» поместила Бутузова в список отказов. У форварда 1+1 в 25 играх сезона

«Сибирь» поместила форварда Владимира Бутузова в список отказов Фонбет Чемпионата КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре», – говорится в сообщении «Сибири».

В нынешнем сезоне Бутузов набрал 2 (1+1) в 25 играх.

