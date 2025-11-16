«Сибирь» поместила Бутузова в список отказов. У форварда 1+1 в 25 играх сезона
«Сибирь» поместила форварда Владимира Бутузова в список отказов Фонбет Чемпионата КХЛ.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре», – говорится в сообщении «Сибири».
В нынешнем сезоне Бутузов набрал 2 (1+1) в 25 играх.
Безнадега в «Сибири»: 12 (!) поражений подряд и отставка уже двух тренеров
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
