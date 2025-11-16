Булат Ахсянов: «В системе СКА с детства учат организованному хоккею. Ты попадаешь в спартанские условия, там большая конкуренция. Нужно каждый день доказывать, что ты лучший»

Булат Ахсянов рассказал об игре в системе СКА.

Форвард «Толпара » Булат Ахсянов поделился воспоминаниями об игре в системе СКА.

Воспитанник школы «Салавата Юлаева » уезжал в Санкт-Петербург на четыре года, но потом вернулся в родную систему и дебютировал в Olimpbet МХЛ в 2022 году.

– Вы родились в Уфе и начинали в школе «Салавата Юлаева», но уезжали в Санкт-Петербург. Как вас пригласили в систему СКА?

– Команда СКА 2005 года рождения приезжала в Республику Башкортостан на товарищеские игры с «Салаватом Юлаевым». После матча ко мне подошел тренер и предложил попробовать свои силы в Санкт-Петербурге. Я согласился и поехал.

– Решение больше зависело от родителей или от вас?

– Наверное, больше от родителей. Они понимали, что Уфа – не такой большой город, а Петербург – второй по численности в стране, считай, еще одна столица. Возможно, родители думали, что будет лучше, если там пробьюсь, но получилось так, как получилось.

– Сезоны в системе СКА были для вас неудачными?

– Нет, все было здорово, Петербург дал мне многое. В системе СКА сразу с детства учат организованному хоккею. Ты попадаешь в спартанские условия, потому что там большая конкуренция. Нужно каждый день доказывать, что ты лучший.

Поэтому я благодарен СКА, там все было прекрасно – хороший город, хорошие условия. У меня не получилось пробиться там дальше, но я благодарен судьбе, что смог найти потом команду и двигаться вперед.

– Получается, вы вернулись в Уфу. А были еще какие-то варианты, или хотелось домой?

– Я сразу понимал, что нужно возвращаться домой, потому что жить в других городах далеко от семьи не очень комфортно. Осознавал, что в Уфе у меня должно получиться, так как это родная команда, там я практически всех знал, – сказал Ахсянов.