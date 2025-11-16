«Монреаль» ни разу не забил «Бостону» в большинстве – 0/7. Макэвою попало шайбой по лицу при одной из попыток, защитник «Брюинс» лишился нескольких зубов

«Монреаль» ни разу не забил «Бостону» в большинстве при 7 попытках.

«Монреаль » уступил «Бостону » (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Канадиенс» не сумели реализовать большинство в этом матче, несмотря на 7 попыток.

Отметим, что при одной из попыток реализации большинства канадским клубом травму получил защитник «Брюинс» Чарли Макэвой .

Шайба попала ему в лицо после броска защитника «Монреаля» Ноа Добсона и рикошета от партнера Марка Кастелика. Сообщается, что 27-летний американец потерял несколько зубов.