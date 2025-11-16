Андриевский о 2:5 от «Адмирала»: «Провалили 15 минут второго периода, это предрешило исход. Соперник был злее нас, наглее. Мы проиграли единоборства»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» с «Адмиралоом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский высказался после матча против «Адмирала » (2:5).

– Многое не получилось, много брака в передачах, много потерь. Провалили 15 минут второго периода, это предрешило исход. Это наши проблемы. В атаке тоже сыграли не очень сильно.

– Есть ли компоненты, по которым команда одержала микропобеду?

– Есть, но их немного. «Адмирал» был злее нас, наглее. Мы проиграли единоборства. От этого все складывается, – сказал Андриевский.