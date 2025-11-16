  • Спортс
  • Щитов о Буцаеве: «В «Сочи» он тоже просил убрать иконки. Священник объяснил, что им не место в раздевалке, потому что там мат, выплеск эмоций»
7

Никита Щитов высказался об отставке Вячеслава Буцаева из «Сибири».

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов прокомментировал отставку Вячеслава Буцаева с поста главного тренера «Сибири».

Клуб ‎уволил Буцаева 14 ноября. Он занимал пост главного тренера с 3 октября.

«В последнее время в прессе и в телеграм-каналах в адрес Буцаева выливалось много негатива, будто он какой-то зверь, а не человек. Я работал с ним, и с партнерами по команде мы сошлись во мнении, что он достойный тренер и играть по его схемам было достаточно интересно.

Да, он своеобразный человек со своими правилами, педантичный в тренировочном процессе. Он любит, чтобы все делали так, как он объяснил и нарисовал. Но это не есть плохо.

Не думаю, что команда не хотела играть под его руководством. Никто не хочет проигрывать, у всех есть бонусы за очки. Непонятно, почему раздули такой хейт вокруг Буцаева. Пришло много лет со времени нашей работы в «Сочи», но не думаю, что он сильно изменился и стал каким-то диктатором. Я работал с гораздо более тяжелыми тренерами в плане характера.

Иконки у нас Буцаев тоже просил убрать из раздевалки. Я вначале негодовал, но потом решил позвонить своему знакомому священнику, и он объяснил, что иконкам не место в раздевалке, потому что там мат и выплеск эмоций. В церкви ведь никто не матерится. Тогда пусть иконки дома стоят», – сказал Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
