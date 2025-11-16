«Баффало» отыгрался с 1:4 и обыграл «Детройт», прервав серию из 5 поражений. Это 1-я гостевая победа команды Раффа в сезоне

  • Спортс
2

«Баффало» одержал волевую победу в игре с «Детройтом».

«Баффало» одержал волевую победу над «Детройтом» (5:4 ОТ) и прервал серию поражений в НХЛ.

К 29-й минуте игры команда тренера Линди Раффа уступала со счетом 1:4. «Баффало» сравнял счет благодаря голам Джоша Доуна, Тейджа Томпсона и Райана Маклауда.

Решающую шайбу забросил Маттиас Самуэльссон.

«Баффало» прервал серию поражений из 5 матчей. Это 1-я гостевая победа клуба в сезоне-2025/26.

На данный момент «Сэйбрс» идут на последнем месте в Восточной конференции с 16 очками в 18 играх. 
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
