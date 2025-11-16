«Адмирал» выиграл 3 из 4 последних матчей. Гутик сделал дубль в игре с «Амуром», Тертышный и Старков отдали по 2 передачи
«Адмирал» выиграл 3 из 4 последних матчей в Fonbet КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Амур» со счетом 5:2.
По 2 очка в составе «Адмирала» набрали Даниил Гутик (2+0), Степан Старков (0+2) и Никита Тертышный (0+2).
Клуб набрал 22 балла в 24 играх сезона и занимает 10-е место на Востоке.
«Амур» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда идет 7-й на Востоке с 24 очками в 26 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
