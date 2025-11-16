Тренер «Сибири» Люзенков о Беке: «Знаковая фигура. Нам нужно добавить искру, не хватает еще одного лидера, я бы ни в коем случае не отказался от Тэйлора»
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков отметил, что хотел бы видеть в команде форварда Тэйлора Бека.
В минувшее межсезонье Бек перешел из «Сибири» в «Женева-Серветт». Он провел за клуб из Швейцарии 6 игр в нынешнем сезоне, не набрав очков при полезности «минус 7».
«Бека в «Сибири» хотел бы видеть не только я, но и болельщики. Он знаковая фигура.
У него сложный характер, но все лидеры с таким характером. Нам нужно добавить искру, не хватает еще одного лидера, я бы ни в коем случае не отказался от Бека», – сказал Люзенков.
Безнадега в «Сибири»: 12 (!) поражений подряд и отставка уже двух тренеров
Экс-тренер «Сибири» Буцаев дважды блокировал возвращение Бека в клуб. У форварда 165 очков в 196 матчах за новосибирцев (Дмитрий Ерыкалов)