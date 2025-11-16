Сергей Лукьянцев: «Цель – играть в КХЛ именно в «Спартаке». Хочется получать удовольствие от игры и радовать болельщиков красно-белых»

Сергей Лукьянцев высказался об игре в системе «Спартака».

20-летний нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев высказался о выступлении в системе клуба.

Лукьянцев в текущей регулярке провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

«В прошлом сезоне получилось больше ста игр за разные клубы вертикали провести. Много в молодежке играл, в «Химике», за основной «Спартак» получилось. Я этому был очень рад.

Но в этом году у меня цель – играть только здесь, – в «Спартаке». Хочется получать удовольствие от игры в КХЛ и радовать болельщиков красно-белых. Цель – играть в КХЛ именно в «Спартаке», – сказал Лукьянцев.