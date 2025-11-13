Задоров о травме Мэттьюса: «Я жестко играю против лучших игроков соперника – это моя работа. Был обычный момент, я не хотел травмировать его»
Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о хите против Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:3).
Российский защитник «Брюинс» применил против капитана «Лифс» силовой прием у борта, после чего тот ушел в раздевалку с травмой нижней части тела. Судьи не нашли нарушения правил в этом эпизоде.
«Я толком его не ударил. Не уверен, после какого силового приема он получил травму. Возможно, когда он попытался ответить, а я жестко встретил его, или, может быть, это случилось, когда я попал в него шайбой. Не будем строить догадки на этот счет.
Это был обычный момент, у меня не было намерения травмировать его. Я просто играю жестко против лучших игроков другой команды. Это моя работа», – сказал Задоров.
