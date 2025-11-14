Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»

Сергей Черкас не удивлен, что игроков СКА не вызвали в сборную «России 25».

Бывший тренер СКА Сергей Черкас не удивлен тому, что игроки петербуржского клуба не были вызваны в сборную «России 25» на на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря

Ранее тренерский штаб сборной определился с окончательным составом. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

Главным тренером «России 25» является Роман Ротенберг , ранее возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга.

«Нет ничего удивительного в том, что Роман Ротенберг решил не вызывать игроков СКА в сборную России. Во-первых, СКА сейчас находится в подвале турнирной таблицы – на 9-м месте. Во-вторых, у тренерского штаба сборной есть ряд других хоккеистов, команды которых занимают более высокие позиции в чемпионате. Они выглядят сильнее.

Я не думаю, что в этой ситуации есть какая-то личная история. Игроков СКА не вызвали исключительно по спортивному принципу. Петербуржцы играют очень неровно, сочетая хорошие матчи с невзрачными. Если бы СКА шел в лидерах, мы бы увидели хоккеистов клуба в сборной.

Еще не стоит забывать – в составе петербуржцев есть ряд травмированных игроков. Но в любом случае невызов игроков СКА в сборную России – вред для имиджа клуба и самих хоккеистов», – сказал Сергей Черкас.