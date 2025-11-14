Хайруллина, Воробьева, Зыкова и Короткого хотели вызвать в сборную «России 25». Игроков СКА не пригласили из-за травм («Матч ТВ»)

Четырех игроков СКА хотели вызвать в сборную «России 25».

Ранее тренерский штаб сборной «России 25» определился с окончательным составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. В команду были вызваны 38 человек, ни один из них не является представителем СКА.

«В расширенный состав сборной «Россия 25» входили четыре игрока СКА – это Михаил Воробьев , Валентин Зыков , Матвей Короткий , Марат Хайруллин . Этот список был объявлен 13 октября.

Но на сегодняшний день ситуация такова, что Зыков, Короткий, Хайруллин не вышли в среду на матч против «Салавата Юлаева» из‑за проблем со здоровьем. По той же причине Воробьев не играл 10 ноября против «Авангарда». Поэтому в СКА не были отправлены приглашения в сборную России на этих хоккеистов.

Также расстраивает, что в СКА выступает уже семь иностранцев, включая двух натурализованных, которые получают наибольшее игровое время. Это ограничивает круг кандидатов в сборную России», – сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.