  • Батрак о Дриджере: «Нужно позвать на Матч звезд КХЛ. Но из «Трактора» я бы уволил его, иногда он играет отвратительно»
7

Батрак о Дриджере: «Нужно позвать на Матч звезд КХЛ. Но из «Трактора» я бы уволил его, иногда он играет отвратительно»

Артем Батрак: Криса Дриджера нужно позвать на Матч звезд КХЛ.

«Я считаю, что Дриджера нужно позвать на Матч звезд КХЛ. С одной стороны, это звучит как шутка, а, с другой стороны, это совсем не шутка. Про Дриджера говорят чаще, чем про всех остальных вратарей КХЛ. По факту, конечно, в основном негативные моменты. Но при этом у него есть матч на ноль и игры, где он пропустил всего одну шайбу. Забавную и странную, но пропускает.

Поэтому болельщик другой команды, когда будет думать, кого брать в сборную легионеров, то вспомнит про Дриджера, про которого уже слышал. Конечно, есть Зак Фукале в минском «Динамо». А про остальных – Шил, Шутов или Гуска – болельщики других команд мало что знают. Матч звезд – это праздник, поэтому нужно звать тех, кто этот праздник создает.

Несмотря на то, что я только что сказал, на самом деле я бы уволил Дриджера из «Трактора» прямо сейчас. Даже пусть пока еще не играет Мыльников. Потому что Дриджер иногда играет отвратительно, а иногда и нормально. С одной стороны, стакан наполовину пол, а, с другой, наполовину пуст. И когда человек настолько многосторонен, то почему бы его не позвать на Матч звезд?» – сказал комментатор Артем Батрак.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
