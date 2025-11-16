Мичков без очков против «Далласа»: 5 бросков, 2 потери и «минус 2» за 14:35. У него 4+5 в 18 играх в сезоне
Матвей Мичков остался без очков в матче против «Далласа».
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:5).
На счету 20-летнего россиянина 9 (4+5) баллов в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Матвей (14:35, «минус 2») отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
