Мичков без очков против «Далласа»: 5 бросков, 2 потери и «минус 2» за 14:35. У него 4+5 в 18 играх в сезоне

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Далласа».

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа » (1:5).

На счету 20-летнего россиянина 9 (4+5) баллов в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Матвей (14:35, «минус 2») отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.