  Мичков остался без очков впервые за 4 матча: 1 бросок, 1 перехват и «минус 1» за 14:07 против «Сент-Луиса». Он не забил буллит в серии
Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:5 Б). 

20-летний россиянин прервал 3-матчевую голевую серию. В текущем сезоне у него 9 (4+5) очков в 17 играх при полезности «минус 2». 

Сегодня Матвей (14:07, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 перехватом. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал (победу «Флайерс» принес бросок Тревора Зеграса). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
