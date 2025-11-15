Мичков остался без очков впервые за 4 матча: 1 бросок, 1 перехват и «минус 1» за 14:07 против «Сент-Луиса». Он не забил буллит в серии
Матвей Мичков остался без очков впервые за 4 матча.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:5 Б).
20-летний россиянин прервал 3-матчевую голевую серию. В текущем сезоне у него 9 (4+5) очков в 17 играх при полезности «минус 2».
Сегодня Матвей (14:07, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 перехватом. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал (победу «Флайерс» принес бросок Тревора Зеграса).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
