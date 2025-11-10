Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»

Шон Кутюрье отметил прогресс Матвея Мичкова в «Филадельфии».

Капитан «Филадельфии » Шон Кутюрье отметил прогресс Матвея Мичкова в игре без шайбы. 20-летний форвард набрал 8 (3+5) очков в 15 матчах этого сезона НХЛ .

«Он отличный снайпер и большой мастер, но когда у тебя трудности, нужно найти способ помочь команде другими способами. Забивать в каждом матче получается не всегда.

Я заметил, что сейчас он стал чаще играть за линией шайбы и меньше рыбачит (здесь: убегать в атаку, когда команда не контролирует шайбу). Если он продолжит играть более правильно, думаю, это пойдет на пользу команде», – сказал Кутюрье .

