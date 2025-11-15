Форвард «Колорадо» Бардаков: «Центр Денвера – смесь Балашихи и Подольска, а рядом будто Северск. Есть несколько высоток, но в основном это домики, за ними – простор»
Форвард «Колорадо» Захар Бардаков сравнил Денвер, столицу штата Колорадо, с российскими городами.
– Как вам Северная Америка? Спрашиваю как человека, который родился в Северске, а потом долгое время провел в Подольске.
– Все нормально. Я всю жизнь переезжаю, меняю места, так что и сейчас чувствую себя вполне комфортно.
– Менять Северск на Подольск – это одно, а Санкт-Петербург на Денвер – другое.
– Центр Денвера – смесь Балашихи и Подольска, а рядом будто Северск. Да, в столице штата есть несколько высоток, но в основном это домики, а за ними – простор.
– Из российских игроков в команде только Валерий Ничушкин. Не скучно?
– Есть еще белорус Илья Соловьев, его недавно забрали с драфта. Мне хватает общения, – сказал Бардаков.
