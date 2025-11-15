«Сочи» дома победил «Шанхай» – 4:2. Китайский клуб проиграл 9 из 11 последних матчей

«Сочи» обыграл «Шанхай» в матче FONBET КХЛ.

«Сочи» одержал домашнюю победу над «Шанхаем » в матче FONBET чемпионата КХЛ – 4:2. По 2 (0+2) очка набрали Макс Эллис и Даниил Сероух .

Сочинцы прервали серию из четырех поражений подряд, но остались на последнем месте в Западной конференции, набрав 16 очков за 24 игры.

«Шанхай» проиграл 9 из 11 последних матчей и занимает седьмую строчку на Западе, имея в активе 28 очков после 26 матчей.

17 ноября «Сочи» дома сыграет с «Барысом», «Шанхай» в тот же день встретится с «Сибирью» в гостях.