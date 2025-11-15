Мирошниченко вернулся к тренировкам на льду в фарм-клубе «Вашингтона». Форвард пропустил месяц из-за травмы
Иван Мирошниченко возобновил тренировки на льду .
Нападающий Иван Мирошниченко, выступающий за фарм-клуб «Вашингтона», впервые вышел на лед после травмы верхней части тела, полученной после удара об борт во время тренировки 12 октября.
В пятницу Мирошниченко принял участие в утренней раскатке «Херши».
«Вашингтон» выбрал хоккеиста под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. На данный момент он провел 39 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 10 (3+7) очков.
Мирошниченко подписал 2-летний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 925 тысяч долларов в год. Форвард провел 39 матчей в НХЛ за два сезона
